حقائق وكذبات .. عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة بين الصدق والخداع!

تعرف على أي الأخبار صادقة وأيها كاذبة فيما يخص عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة!

في الساعات القليلة الماضية أغرقت أخبار عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة الصحف والقنوات الرياضية في كافة أنحاء العالم ومع كثرة الأنباء من هنا وهناك خرجت بعض الكذبات التي تم تمريرها للجماهير دون أن يكون لها أي أرض صلبة تقف عليها.

صحيفة "سبورت" الكتالونية قامت بجمع كل تلك الأخبار وصنفتها بحسب مصداقيتها، بين الخبر الصحيح والكاذب، وجاء التصنيف كالتالي:

الأخبار الصحيحة بشأن عودة ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة ومستقبل الأرجنتيني بشكل عام:

ليونيل ميسي لديه عرضًا قويًا من باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده الحالي بنفس الشروط.

ليونيل ميسي لديه أيضًا عرضًا جنونيًا من السعودية مقابل حوالي 400 مليون يورو، ليلعب لصالح الهلال ويكون خصمًا لكريستيانو رونالدو نجم النصر الحالي.

إنتر ميامي لا يزال مصرًا على التعاقد مع ليونيل ميسي وقد قدموا عرضًا شفويًا مقبولًا على المستوى المادي لكنه لا ينتافس مع عرضي باريس سان جيرمان أو الهلال، بالإضافة إلى ذلك العرض قدموا له خطة مستقبلية لعائلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

في برشلونة الجميع يؤكد على وجود رغبة حقيقية في إعادته من جديد، ويحاول النادي تعديل أموره المالية لينجح في ضمه بالاتساق مع قوانين اللعب المالي النظيف التي منعته من التجديد في 2021.

ليونيل ميسي يريد الاستمرار في أوروبا واللعب بأعلى المستويات على الأقل حتى كوبا أمريكا في العام المقبل 2024.

منافسة ليونيل ميسي على الكرة الذهبية تجعله يرغب في البقاء في أوروبا واللعب على أعلى المستويات.

ليونيل ميسي يملك كامل الاحترام لفريقه وتعاقده الحالي مع باريس سان جيرمان، لذلك مهما حدث سيرحل بشكل صحيح وصحي عن النادي لو أراد الرحيل.

ميسي يمضي عدة أيام في برشلونة في منزله، حيث يعتبر المدينة هي موطنه، لكنه حتى الآن لم يتقابل مع أي أحد من النادي ولم يتعامل مع مسألة حسم مستقبله.

تصحيح الأخبار الكاذبة بشأن مستقبل ليونيل ميسي:

ليونيل ميسي لم يتحدث مع أي شخص في صفوف برشلونة ولا جوان لابورتا حول عودته المزعومة.

ميسي لم يسافر إلى برشلونة من أجل الانتقال إلى هناك مرة أخرى بشكل نهائي رفقة عائلته.

النجم الأرجنتيني لم يستبعد التجديد لصالح باريس سان جيرمان كما تم الذكر بالأعلى، فهو يكن كل احترام لفريقه الحالي.

ميسي لم يتفق مع إنتر ميامي حول مستقبله.

قائد برشلونة السابق لم يتواصل مع زملائه السابقين في صفوف النادي الكتالوني كما تم النقل مؤخرًا، لكنه لديه تواصل دائم مع جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وغيرهما من نجوم الفريق.

جوان لابورتا رئيس برشلونة وجورجي ميسي والد ليونيل تقابلا بالفعل لكن ليس لمناقشة عودة بطل العالم بل من أجل الحديث عن تكريم القائد السابق للفريق والهداف التاريخي له، ولتحسين العلاقات بينهما.

شقيق ليونيل ميسي رودريجو وأليخاندرو إتشيفاريا صهر لابورتا تواجدا سويًا في نفس الوقت في نفس المكان مؤخرًا، لكنهما لم يناقشا عودة ليونيل ميسي، فقط ألقا التحية على بعضهما البعض وغادرا.