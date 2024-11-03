7 سيارات إطفاء .. حفل السير أليكس فيرجسون "الخيري" يتسبب في ذعر الحضور!

ما الذي حدث في الحفل؟

تحول حفل السير أليكس فيرجسون الخيري في فندق هيلتون، إلى حالة من الذعر والتوتر بين الحضور، حيث تم إخلاء الضيوف في أسرع وقت، حفاظًا على سلامتهم.

فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد، أقام حفل عشاء لجمع التبرعات لصالح صندوق إليزابيث هاردي فيرجسون الخيري، الذي أسسه السير أليكس عام 1999، تخليدًا لذكرى والدته.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات المرموقة، ضمنهم هايلي ماكوين مذيعة قناة سكاي سبورتس، التي هرعت مع الحضور إلى خارج الفندق مع الحضور بسبب حالة الطوارئ التي أعلن عنها الفندق، ولكن سرعان ما سُمح لهم بمواصلة الإجراءات مع سلامة الجميع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشاركت ماكوين مقطع فيديو لها من خارج فندق هيلتون وهي تقول فيه: "اضطررنا لإخلاء فندق هيلتون، والليلة كانت رائعة، والمشاهد هادئة ومثيرة للقلق خارج الفندق، لأن هناك 7 سيارات إطفاء، والجميع يتساءل ماذا يحدث؟ نحن جميعًا نقف بالخارج ونأمل ألا يصاب أحد بأذى وأن لا يكون الأمر خطيرًا للغاية".

وبعدها نشرت المذيعة قصة أخرى تظهر فيها السير أليكس فيرجسون وهو يخاطب الحفل، وكتب في التعليقات: "كل شيء على ما يرام الجميع آمنون".