حفل الأساطير .. مفاجأة مذهلة من الكويت في نهائي كأس الخليج 26 بين البحرين وعُمان

حفل الختام سيحمل بادرة جميلة تجاه أساطير الخليج

تُختتم مساء السبت القادم بطولة كأس الخليج 26 في الكويت بمواجهة منتخبي عُمان والبحرين في النهائي، وقد جهز البلد المضيف مفاجأة مذهلة في حفل الختام.

البحرين كانت قد أقصت الكويت من نصف النهائي بالفوز بهدف نظيف فيما نجحت عُمان في تخطي المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وقد أجمع المحللون والخبراء أن المنتخبين الأفضل طوال البطولة وصلا للنهائي.

الصحفي الكويتي خالد العتيبي كشف لقناة الرابعة الرياضية العراقية عن إقامة حفل أساطير الخليج على هامش المباراة النهائية، والذي سيتم خلاله تكريم مجموعة من أساطير كرة القدم الخليجية، مشيرًا إلى أن كل اتحاد خليجي سيُرشح لاعبًا واحدًا فقط لذلك التكريم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح العتيبي أن الاتحاد الكويتي اختار نجمه جاسم يعقوب فيما وقع اختيار الإماراتيين على إسماعيل مطر، وسيتواجد أنور السروري من الاتحاد اليمني وكذلك علي الحبسي ممثلًا عن عُمان، مشيرًا إلى أن العراق والسعودية وقطر والبحرين مازالت لم تُرشح لاعبيها.

يُشار إلى أن عُمان ستبحث عن لقبها الثالث في كأس الخليج، فيما سيسعى المنتخب البحريني للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.