"إقامة مباراتين بالجوهرة ومشاركة 18 أسطورة" .. مهرجان استثنائي في حفل اعتزال "الأنيق" خالد مسعد!

حفل تاريخي في الجوهرة المشعة..

عقدت جمعية رعاية الرياضيين، مساء اليوم (السبت)، مؤتمرًا صحافيًا للكشف عن تفاصيل حفل اعتزال خالد مسعد، أسطورة الأهلي والاتحاد والمنتخب السعودي السابق، في قاعة المؤتمرات الرئيسة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

خالد مسعد المولد، الملقب بـ(الأنيق)، يعد أحد أساطير الكرة السعودية، حيث تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي، وهو ابن 17 عامًا، بقرار من البرازيلي الشهير تيلي سانتانا، وقضى 14 عامًا في صفوف الراقي، خلال الفترة بين 1986-2000، ثم لعب لمدة 3 مواسم في الاتحاد، حتى عام 2003، فيما قضى 6 سنوات بقميص المنتخب السعودي، وتوج خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، مع عملاقي جدة، بين الدوري السعودي وكأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي المصري، كما توج بلقب كأس آسيا مع المنتخب، خلال نسختي 1988 و1996، وشارك في نهائيات كأس العالم 1994 و1998.

وذكرت الإعلامية جنان بنت خالد، أن حفل اعتزال خالد مسعد، سيشهد إقامة مباراتين في 12 نوفمبر المُقبل، على ملعب الجوهرة المشعة؛ الأولى (استعراضية) في السابعة مساءً، بين أصدقاء اللاعب وجيل 94، والثانية أمام الأهلي المصري في التاسعة مساءً.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المقرر أن تشهد المباراة الاستعراضية، مشاركة عدد من أساطير الكرة السعودية، مثل "ماجد عبد الله، محمد عبد الجواد، يوسف الثنيان، سامي الجابر، فهد الهريفي، محيسن الجمعان، محمد نور، محمد الدعيع، فؤاد أنور، طلال الجبرين، حسين عبد الغني، فهد المهلل، خالد قهوجي، عبد الله صالح، حمزة صالح، سعيد العويران، صالح الداود، صالح النعيمة".

وتحدث أسطورة الأهلي، خالد مسعد، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا إن صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن عبد الله، يعني له الكثير، ويعد بمثابة أب بالنسبة له، مضيفًا أنه يعمل حاليًا لدى الاتحاد السعودي في المركز الإقليمي للفئات السنية، ويطمح مستقبلًا بأن يصبح مستشارًا في كرة القدم.

وفي هذا السياق، كشف نصار الظاهري، رئيس جمعية رعاية الرياضية، أنه سيكون هناك جهات وأندية مشاركة في الحفل، كما جهز بدر تركستاني أغنية خاصة بخالد مسعد، وستنطلق خلال المؤتمر الصحفي الثاني لنجم الأهلي السابق، فضلًا عن حضور رابطتي جماهير الأهلي والاتحاد في المباراة.