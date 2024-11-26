حظ ريال مدريد؟ سلوت يتلقى إصابة جديدة في ليفربول!

إصاب مربكة لحسابات المدرب الهولندي

يعد كوستاس تسيميكاس من العناصر الهامة في تشكيل مدرب ليفربول أرني سلوت هذا الموسم، وسط تألق كبير من كتيبة الريدز المتصدرة لترتيب الدوري الإنجليزي.

لكن سلوت تلقى نبأ سيئًا فيما يتعلق باللاعب اليوناني الناشط في مركز الظهير الأيسر، رفع من مستوى معاناته مع الإصابات التي أهمها في الوقت الراهن أليسون بيكر وديوجو جوتا.

خلال تدريبات فريق ليفربول الأخيرة، تعرض كوستاس تسيميكاس لإصابة عل مستوى الكاحل جعلته مضطرًا لمغادرة التدريبات، والعديد من المصادر الإنجليزية تتحدث عما هو أسوأ.

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إصابة تسيميكاس تأتي قبل 24 ساعة فقط من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لحساب مرحلة الدوري، تفصيلة معقدة تضع سلوت في حسبة سيئة.

على الأرجح سيغيب تسيميكاس عن المباراة، تاركًا المكان الأساسي لأندرو روبرتسون وهما اللذان يتشاركانه بالتناوب منذ بداية الموسم، اليوناني الآن مجبر على الدخول إلى غرفة العلاج!.