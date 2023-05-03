حطم رقمًا وعينه على آخر .. إرلينج هالاند مرعب أندية الدوري الإنجليزي!

يبدو أن هالاند في طريقه لتحطيم كافة الأرقام التهديفية في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي..

منذ وصوله إلى مانشستر سيتي في صيف العام الماضي، ولا يتوقف المهاجم النرويجي إرلينج هالاند عن تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية.

هالاند قرر مواصلة هوايته خلال مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد، والتي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، والمؤجلة من الجولة 28 لمنافسات موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي.

هالاند نجح في تسجيل هدف ليساعد مانشستر سيتي على الفوز بنتيجة 3-0، ليستعيد الفريق صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، وبفارق نقطة ومباراة أقل عن آرسنال الوصيف.

محطم الأرقام القياسية!

هدف هالاند في مرمى وست هام جعل النرويجي يصل إلى هدفه رقم 35 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأصبح هالاند بذلك أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي منذ تغيير نظام المسابقة في 1992، بعد أن كسر رقم الثنائي آندي كول وآلان شيرار، لكن النرويجي يتفوق في حقيقة أنه حقق رقمه في موسم يضم 20 فريقًا عكس الثنائي الذي حقق الرقم وقتما كانت البطولة تضم 22 ناديًا.

هالاند أمام فرصة لمعادلة أو تحطيم رقم آخر، وهو رقم رون ديفيس، الذي سجل 37 هدفًا في موسم 1966-67 من الدوري الإنجليزي رفقة ساوثامبتون.

لاعبو مانشستر سيتي، وبأمر من بيب جوارديولا المدير الفني، وقفوا في ممر شرفي بعد المباراة لتكريم هالاند على إنجازه التاريخي، في لقطة رائعة.