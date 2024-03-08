"حطم أسطورة فهد المولد" .. طلال حاجي يكتب تاريخًا جديدًا في الدوري السعودي مع الاتحاد

رقم تاريخي جديد في دوري المحترفين السعودي..

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دخل النجم الشاب طلال حاجي، مهاجم نادي الاتحاد، تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، من أوسع أبوابه؛ خلال مباراة فريقه أمام الأخدود، مساء اليوم الجمعة.

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الاتحاد فاز (2-1) على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

المباراة شهدت تسجيل حاجي، هدف الانتصار للعميد الاتحادي، وتحديدًا في الدقيقة 83؛ وذلك بعد دخوله كـ"بديل"؛ وهو أول أهدافه بقميص الفريق الأول لكرة القدم.

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وأصبح طلال بهذا الفوز، أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف في 2008-2009؛ بعمر 16 سنة و174 يومًا.

وكسر طلال حاجي بذلك، الرقم السابق المسجل باسم فهد المولد، والذي كان أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري المحترفين السعودي، عن عمر 17 سنة و11 شهرًا.

هدف المولد؛ جاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أيضًا، وتحديدًا في المواجهة أمام الرائد، في عام 2012.

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