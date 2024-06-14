بحضور فيرجسون ومورينيو وتكريم بيكنباور .. افتتاح "يورو 2024" بطريقة ألمانية مبهرة

افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"..

في حفل مقتضب ولكنه مميزًا للغاية.. افتتحت ألمانيا، مساء اليوم الجمعة، بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها على أراضيها في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وتستضيف ألمانيا، النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أوروبا، بمشاركة 24 منتخبًا؛ حيث يتواجد المانشافت في المجموعة الأولى؛ إلى جانب اسكتلندا وسويسرا والمجر.

وشهد حفل الافتتاح؛ استخدام مبهر للألوان، على الطريقة الألمانية الحديثة، مع استخدام "مجسم ضخم" لكأس أمم أوروبا، بالإضافة إلى أعلام الدول المشاركة في هذا الحدث الكبير.

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أيضًا.. استخدم المنظمون، بعض الألعاب النارية في الحفل الافتتاحي المقتضب، مع استعراض المدن الألمانية التي ستُلعب فيها مباريات النسخة الحالية من بطولة "اليورو".

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا؛ تم تكريم اسم أسطورة المانشافت "الراحل" فرانس بيكنباور، وذلك بتواجد شقيقه وزوجته على أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن الحفل الافتتاحي لـ"اليورو"؛ شهد تواجد أسطورة التدريب الاسكتلندي أليكس فيرجسون، بالإضافة إلى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، ورئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم.