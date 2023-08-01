فيديو | في حضور رياض محرز وتألق فيرمينو .. الأهلي ينتصر في أولى مباريات ماتياس يايسله

الأهلي يضرب الشمال القطري بخماسية في حضور نجومه

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نجح الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، في النجاح في أول اختبار له مع الفريق، إذ حقق الفوز أمام الشمال القطري بخماسية نظيفة، وديًا.

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المباراة شهدت مشاركة الوافدين الجدد بشكل أساسي إدوارد ميندي، رياض محرز، آلان سانت ماكسيمين وروبيرتو فيرمينو، بجانب القدامى علي مجرشي، فهد حمد، ريان حامد، إزجيان إليوسكي، زياد الجهني، علي الأسمري ورياض بودبوز.

ونجح الراقي في الخروج من الشوط الأول متقدمًا بهدف وحيد، سجله فيرمينو، بعد متابعة جيدة لتسديدة من داخل منطقة الجزاء، أسكنها الشباك بسهولة.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف ماكسيمين الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الـ18، وبعده وتحديدًا في الدقيقة 60، قرر يايسله، استبدال رياض محرز بفهد الرشيدي.

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فيرمينو كان حاضرًا بهدف ثانٍ له في المباراة، وثالث للأهلي، في الدقيقة 69، برأسية بعد استقبال عرضية من الجهة اليمنى من الجزائري رياض بودبوز، الذي صنع الهدف الرابع أيضًا لعبد الباسط هندي، قبل أن يختتم فهد الرشيدي التهديف بالهدف الخامس.

يذكر أن الراقي لا يزال يكمل معسكره الإعدادي في دولة النمسا، حتى الآن، استعدادًا للموسم الجديد الذي ينطلق في 11 من أغسطس الجاري.

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