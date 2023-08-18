حضوره مثل عدمه .. عيون رونالدو لعبت أكثر من أقدامه أمام التعاون

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حضوره مثل عدمه .. هذا ما أثبتته خسارة النصر أمام التعاون 2-0 في وجود كريستيانو رونالدو ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، بعدما كان الفريق قد خسر لقاء الجولة الأولى أمام الاتفاق في ظل غياب اللاعب للإصابة، وقتها برر الأغلب الخسارة بغياب النجم البرتغالي.

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النصر لم يُقدم الكثير خلال الشوط الأول من مواجهة "سكري القصيم" لكن الأداء تحسن بوضوح في الثاني خاصة هجوميًا ولولا تألق مدافعي الفريق الضيف وحارس مرماهم وشيء من سوء الحظ والتسرع من مهاجمي العالمي لتفادي الخسارة على الأقل وحصد نقطته الأولى في الموسم.

رونالدو لم يُقدم الكثير على أرض الملعب فنيًا، ظهر معزولًا تمامًا في الشوط الأول واستسلم لدفاع التعاون في الثاني وجاءت خطورة النصر بعيدًا عنه، بل يُمكن القول أن عيون اللاعب كانت حاضرة بقوة في الأول بارك وبدرجة أكثر من أقدامه!

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صاحب الـ38 عامًا سدد 4 مرات منها مرتين فقط بين القائمين والعارضة، ولم تكن بالتسديدات الصعبة، وقد فاز بخطأ واحد وارتكب اثنين، فيما مرر تمريرة مفتاحية وحدة ووصلت دقة تمريراته الـ28 إلى 89%.

هذا ما فعلته الأقدام، أما العيون فقد أثبتت تواجدها على أرض الملعب، وهذا شيء اعتدنا عليه مع رونالدو في النصر، فقد كانت نظرات التحدي حاضرة عند دعوة الجمهور لدعم الفريق وتشجيعه، أما نظرات الإحباط فلم تكن غائبة وظهرت بوضوح عند تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

نظرات الغضب لم تنقطع أبدًا عن رونالدو منذ ارتدى القميص الأصفر، وظهرت اليوم بوضوح في المطالبات العديدة للحكم باحتساب ركلات جزاء، أما نظرات الحسرة فقد كانت العلامة المميزة بعد نهاية اللقاء بالخسارة وتجمد الرصيد عند الـ0 والابتعاد بـ6 نقاط كاملة عن الأهلي في الصدارة.

تحدٍ وإحباط وغضب وحسرة .. عيون رونالدو حملت كل تلك النظرات خلال اللقاء، لكن أقدامه لم تُقدم الكثير ولم تساعد النصر أبدًا على الخروج من فخ التعاون الدفاعي المحكم الذي نصبه المدرب المخضرم شاموسكا.

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