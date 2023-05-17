أنت في حضرة كبير يا كريستيانو رونالدو .. النصر بطل الجولات الأخيرة واسأل ضحيتيه "الهلال والاتحاد"!

4 ذكريات تمنح النصر وكريستيانو رونالدو لقب دوري 2022-2023

قبل النهاية بـ3 جولات فقط، منح نادي الهلال، "قُبلة الحياة" إلى النصر؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

الهلال تعادل مع نادي الاتحاد (2-2)، في الجولة 27 من مسابقة الدوري، أمس الثلاثاء؛ وهو ما استفاد منه النصر، الفائز على الطائي، بهدفين مقابل لا شيء.

وبنتيجة المباراتين، تقلل الفارق بين العميد الاتحادي "المتصدر" بـ63 نقطة، والعالمي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، إلى 3 نقاط فقط.

وتاريخيًا، اعتاد نادي النصر، قلب اللقب لصالحه في الجولات الثلاث الأخيرة؛ وهو ما يمنح رفاق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "الأمل"، لتكرار نفس الأمر والاحتفال في نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وبالفعل، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، 4 من أصل ألقابه التسع في مسابقة الدوري، بعد العودة في الجولات الثلاث الأخيرة؛ على النحو التالي:

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النصر يعود من بوابة نادي الاتحاد.. ويدمر حلم الهلال

في موسم 1974-1975 أو ما عُرِف تاريخيًا باسم الدوري التصنيفي، لُعِبت المسابقة بنظام المجموعتين، على أن يتأهل المتصدر في كل منهما إلى المباراة النهائية.

النصر لعب وقتها في المجموعة الثانية، التي ضمت معه "الاتحاد والشباب والقادسية وأحد والنهضة وعكاظ وحراء"؛ حيث وصل إلى الجولات الثلاث الأخيرة، وهو في المركز الثاني بـ17 نقطة، وبفارق الأهداف عن العميد "المتصدر".

ونجح العالمي في هذه الجولات الثلاث، في حصد 4 نقاط مقابل نقطتين للاتحاد؛ ليتصدر مجموعته ويصل إلى المباراة النهائية، التي فاز بها وتوّج باللقب على حساب الهلال.

للمرة الثانية.. ريمونتادا النصر تحرم الهلال من اللقب

تكرر الأمر في موسم 1979-1980، ولكن بنظام الدوري النقطي من مجموعة واحدة؛ حيث وصل النصر إلى الجولات الثلاث الأخيرة، وهو في المركز الثاني بـ20 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال "المتصدر".

لم يحصد الهلال وقتها، سوى 4 نقاط فقط في هذه الجولات الثلاث، بينما ضرب النصر بقوة، بحصوله على العلامة الكاملة "9 نقاط"؛ ليتوّج باللقب الغالي.

لعنة النصر تواصل مطاردة نادي الهلال في الدوري

على غرار موسم 74-75.. دخل العالمي، الجولات الثلاث الأخيرة من مسابقة الدوري 1980-1981؛ وهو متساويًا في النقاط مع الهلال "19 نقطة".

وكالمعتاد.. ضرب النصر بقوة في مراحل الحسم من الموسم، وحصل على 7 نقاط من أصل 9، مقابل 5 نقاط للزعيم الهلالي؛ ليتوّج أبناء العالمي، باللقب الثاني على التوالي.

موسم سعود آل سويلم التاريخي في نادي النصر

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أما أشهر بطولة للنصر، وربما أهمها على الإطلاق، تلك التي تحققت في موسم 2018-2019، تحت قيادة سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النادي وقتها.

ذلك الموسم.. كانت كل المؤشرات تتجه إلى تتويج نادي الهلال، بلقب الدوري؛ خاصة أنه دخل الجولات الثلاث الأخيرة من المسابقة بـ63 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر "الوصيف"، مع مواجهات سهلة نسبيًا للزعيم.

لكن، ما حدث هو سقوط الهلال غير المتوقع أمام التعاون (0-2)، وحصده 6 نقاط فقط في الجولات الثلاث الأخيرة، مقابل تحقيق النصر العلامة الكاملة؛ ليخطف أبناء آل سويلم وقتها، اللقب الأغلى في تاريخ النادي.