حصيلة اجتماع مبابي وحكيمي مع الألتراس .. وعد بالأبطال وتجاهل ريال مدريد!

شهد اجتماع بين إحدى المجموعات الجماهيرية الخاصة بباريس سان جيرمان واللاعب أشرف حكيمي وزميله كيليان مبابي عدة نقاط إيجابية للغاية بين الطرفين.
جاء هذا خلال حفل خاص بمرور 15 عامًا على تأسيس مجموعة الألتراس تلك، بحسب ما ذكر "راديو مونتي كارلو"، وتحدث فيه مبابي من خلال مكبر صوت لجموع الجماهير.
وأوضح عدة أفراد تواجدوا في الحفل أن حديث مبابي لا يمكن أن يكون قد خرج من لاعب ينوي الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، في ظل ربطه من جديد بالانضمام لصفوف ريال مدريد.
ووعد مبابي الجماهير بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، في ظل رغبته الشديدة في ضم تلك البطولة إلى خزانة الألقاب التي حصدها.
جدير بالذكر أن مبابي كان قد جدد عقده في الصيف الماضي مع باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة أعوام بعد سلسلة طويلة من الأخبار التي ربطته بالانضمام لصفوف ريال مدريد.
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