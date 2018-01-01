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الدوري الأسكتلندي الممتاز

حصن حارس سيلتك ينهار بقدم لاعب يسجل للمرة الأولى

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احصائية سلبية لسيلتك وأخرى إيجابية لرينجرز في مباراة ديربي أولد فيرم

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل رينجرزهدفًا أمام سيلتك في ديربي أولد فيرم المقام بالجولة 21 من الدوري الاسكتلندي.

رينجرز لم ينتصر على سيلتك منذ عودته إلى دوري الدرجة الأولى.

وأحرز ريان جاك أول أهدافه بقميص رينجرز بعد انتظار دام 47 مباراة كاملة منذ انضمامه لصففو الفريق الأسكتلندي.

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الهدف الذي هزّ مرمى كريج جوردان كان هو الأول الذي يستقبله في ديربي أولد فيرم في 6 مباريات.

ولم يستقبل حارس سيلتك، جوردان، أي هدف من رينجرز في 8 ساعات و9 دقائق قبل أن يسجل جاك.

وفي حال انتصر رينجرز يتساوى مع سيلتك في النقاط وللأخير مباراة مؤجلة.

 

 

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