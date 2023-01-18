"حصل على ما يستحقه".. رسالة خاصة من ريكارد إلى ميسي

خرج من قوقعته من أجل ميسي!

كسر فرانك ريكارد نجم الكرة الهولندية، صمته من أجل تهنئة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بالحصول على كأس العالم 2022 رفقة بلاده.

مدرب برشلونة السابق هو أول من أظهر ميسي للعالم في 16 نوفمبر 2003، واختفى ريكارد من الساحة بعد اعتزاله التدريب عام 2013، عقب نهاية رحلته مع منتخب السعودية، لكنه قرر الظهور من جديد في حوار صحفي من أجل تهنئة الأسطورة الأرجنتينية.

وقال الهولندي في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ليس الأمر كما لو كانت الدموع تنهمر على خدي بعد نهائي كأس العالم، لكنني كنت قادرًا على الهتاف مثل الجرو لأن ميسي فعل ذلك إنه فريد أيضًا، أليس كذلك؟ كنت أشاهد نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا بشكل أساسي كمشجع لميسي أعتقد أنه حصل على ما يستحقه".

وكشف ريكارد عن حكاية مع ميسي جعلت علاقتهما أوثق قائلًا: "كان ابني سانتي يريد مشاهدة مباراة في برشلونة لم أكن أحبذ ذلك، وفي تلك اللحظة حصلنا على التذاكر من خلال مندوب الفريق، كارليس نافال الذي اقترح علي حضور جلسة تدريبية، وجدنا ميسي وكان لطيفًا للغاية ويمكن التواصل معه لقد عانقنا والتقطنا الصور كان هذا بالطبع ممتعًا لابني بشكل خاص، عندما التقى بميسي مرة أخرى بعد فترة طويلة، جعلني أشعر بشيء خاص لقد أصبح النجم العظيم الذي يشاهده عالم كرة القدم بأكمله بأفواه مفتوحة".

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين توج بكأس العالم 2022 في قطر على حساب فرنسا بركلات الترجيح(4/2).