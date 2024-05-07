"نعم حصلت على رقمها" .. ممفيس ديباي يهاجم صحفيًا بسبب فتاة التنس المثيرة!

رسالة غزل وطلب مواعدة يورطان النجم الهولندي

وقع ممفيس ديباي، لاعب أتلتيكو مدريد، فريسة لأحد الصحفيين، ودخلا في مشادة كلامية، بسبب مغازلة النجم الهولندي لإحدى الفتيات.

وكان لاعب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق، قد نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي عبر منصة "X" (تويتر سابقًا)، تغزل فيها بالفتاة جامعة الكرات التي شاهدها أثناء حضوره نهائي بطولة مدريد للتنس بين أندري روبليف وفيلكس أوجيه ألياسيم، قبل أن يمسح التغريدة في وقت لاحق.

ونشر ديباي صورة الفتاة في تغريدة مع تعليق: "بصراحة، شخص ما شتت تركيزي في المباراة، فليرسل لي أحد حسابها على إنستجرام، لنتناول العشاء على القمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل أن يمسح ديباي التغريدة، التقطها الصحفي زاك لوي، حيث أعاد نشرها في صورة، وعلق عليها: "يبدو أنه ليس يومًا جيدًا لممفيس ديباي، أولًا هناك رغبة من أتلتيكو مدريد لبيعه في الصيف وثانيًا ينشر تغريدة ثم يمسحها عن جامعة كرات بسن الـ20 عامًا في نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس. عقد اللاعب صاحب الـ30 عامًا سينتهي في 2025".

ورد ديباي على الصحفي في تعليق على نفس التغريدة، قائلًا: "كان يومي رائعًا، شاهدت المباراة النهائية وحصلت على رقمها، جامعة الكرات هذه عارضة أزياء بسن الـ20".

وأضاف: "اللعنة، فليأت رجل واحد بخبر صحيح، لقد أثرت اشمئزازي في الواقع، اذهب وتأكد من مصدرك الذي تعطيه المال مقابل الأخبار قبل أن تنشر قصصك الخيالية، علاقتنا جيدة مع فابريتسو رومانو. اذهب وابحث عن غيري. لست قلقًا على مستقبلي".

ويأتي ذلك بعد مزاعم بأن ديباي دفع كفالة قدرها مليون يورو (850 ألف جنيه إسترليني) لزميله السابق في برشلونة داني ألفيش، بعد إدانته باغتصاب امرأة شابة في ملهى ليلي يوم 31 ديسمبر 2022.