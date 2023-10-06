حشرة الفراش .. لقب مُهين لمبابي بعد السقوط المُهين من نيوكاسل بدوري الأبطال!

توابع السقوط لا تزال مستمرة

مباراة كارثية على باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، وهي التي خسرها الفريق الفرنسي أمام نيوكاسل يونايتد 4/1 يوم الأربعاء الماضي.

باريس تعرض لانتكاسة قاسية في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وسط انتقادات عنيفة للمدرب لويس إنريكي ومبابي النجم الأول للفريق.

مبابي عانى خلال هذه المباراة بسبب هجوم جماهير نيوكاسل العنيف ضده، وإطلاق المشجعين الإنجليز صافرات الاستهجان ضده مع كل لمسة للكرة، ليصل الأمر إلى حصوله على لقب مهين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"Kylian Mbedbug" هو اللقب الذي انتشر على مبابي خلال الساعات الماضية، حيث اقترحه مستخدم على منصة "إكس" وانتشر بعدها بسرعة خيالية.

وتمت إعادة نشر هذا المنشور الذي يُشبه مبابي بـ"حشرة الفراش" أكثر من 13 ألف مرة وحصل على الإعجاب أكثر من 40 ألف مرة.

يذكر أن صاحب الـ24 سنة ظهر بصورة كارثية ضد الماكبايز، حيث لم يسدد سوى مرة واحدة فقط على المرمى ولم يلمس الكرة سوى 52 مرة في الملعب.