حشرات الفراش والقمل يهددان أولمبياد باريس 2024!

أزمة فرنسية!

أعلنت الحكومة الفرنسية عن أنها أطلقت جهودًا من أجل مكافحة حشرات بق الفراش التي ظهرت بأعداد كبيرة للغاية مؤخرًا في العاصمة باريس.

جاء هذا بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار الحشرة الماصة للدماء في مترو باريس ومطار شارل ديجول وعدة أماكن أخرى.

يأتي هذا قبل شهور قليلة من انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024 والتي تشهد مسابقتي كرة قدم للرجال والنساء، وستقام في الصيف القادم.

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وخرج وزير النقل كليمان بون عبر حسابه في منصة إكس، وكتب: "سأجمع الجهات المشغلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل لبحث الأمر".

وفي الوقت نفسه تعهدت الحكومة الفرنسية بمواجهة الحشرة بشكل سريع، سعيًا للقضاء عليها واتخاذ إجراءات تحمي مستخدمي الأماكن والمواصلات العامة في باريس.