حسين عموتة يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفجيرة

4 مرشحين لتدريب الفريق الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

دخل المغربي حسين عموتة دائرة المرشحين لتدريب الفجيرة خلال الموسم القادم من دوري الخليج العربي الإماراتي.

ويُفاضل الفريق الإماراتي بين 4 مدربين لمنح أحدهم المسؤولية الفنية خلال الموسم القادم، وهم المغربي عموته والثنائي التونسي يوسف الزواوي وناصيب البياوي، بجانب الصربي جوران.

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ولم يتعاقد الفريق حتى الآن سوى مع لاعب واحد استعدادًا للموسم القادم وهو مدافع العروبة أحمد الزيودي.

وترغب إدارة النادي في حسم ملف المدرب الجديد سريعًا للتفرغ لملف التعاقدات المحلية والأجنبية وترتيبات الموسم القادم والمعسكر الأوروبي للفريق.

يُذكر أن عموته أشرف على تدريب عدد من الأندية العربية أبرزها السد القطري والوداد المغربي وتوج بالعديد من الإنجازات أهمها دوري أبطال أفريقيا 2017.