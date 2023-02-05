حسين عبد الغني يُوجه اتهامًا خطيرًا لشخصيات في الأهلي

نجم الأهلي السابق يتحدث كذلك عن سوق الانتقالات الشتوي

وجه حسين عبد الغني نجم الأهلي السابق اتهامات خطيرة لبعض الرجال العاملين في النادي حاليًا، إذ أشار إلى أنهم لا يريدون نجاح الفريق وإدارته الحالية برئاسة وليد معاذ.

الأهلي يعيش موسمًا صعبًا في دوري يلو السعودي، حيث رغم تواجده ضمن منطقة التأهل إلى دوري المحترفين إلا أن الخسارة الأخيرة أمام الأخدود أعادت الشكوك مجددًا لقدرة الفريق النهوض مجددًا.

عبد الغني أوضح أن الفريق قادر على الصعود لدوري المحترفين بنهاية الموسم الجاري من دوري الدرجة الأولى، لكنه تساءل إن كان قادرًا على المنافسة الموسم القادم والتواجد ضمن فرق المقدمة.

وأضاف خلال برنامج "ملعب SBC" "هناك بعض الرجال العاملين في الأهلي لا يريدون النجاح للنادي وإدارته الحالية، وأتمنى أن تتدخل وزارة الرياضة السعودية وتُخلصنا من أولئك الرجال".

تابع "ما أعلمه أنه كان يجب استغلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير للتعاقد مع لاعبين يُبني عليهم للموسم القادم في دوري المحترفين، لكن هذا لم يحدث أبدًا. الأهلي قادر على التأهل لدوري المحترفين هذا الموسم لكن هل يستطيع المنافسة الموسم القادم؟ لا بالطبع"

وقد اتفق معه نجم الاتحاد السابق "محمد نور" في حديثه مشيرًا إلى أن اللاعبين الأجانب في الأهلي حتى الآن لا يرتقون للمستوى المطلوب لإعادة النادي للواجهة من جديد.