حسين عبد الغني: هذا ما يحتاجه الأهلي للمنافسة على اللقب الموسم القادم

الأهلي خارج حسابات المنافسة هذا الموسم في دوري روشن

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حدد حسين عبد الغني نجم الأهلي السابق شروط عودة الفريق للمنافسة على الألقاب الموسم القادم، سواء فيما يختص باللاعبين أو المدرب.

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الأهلي فاجأ الجميع بسقوطه المخيب أمام الأخدود في آخر جولات دوري روشن السعودي 3-2 ليبتعد بفارق 16 نقطة عن الهلال في صدارة جدول الترتيب.

عبد الغني أكد أن الأهلي بحاجة إلى دعم قوي باللاعبين الموسم القادم ليعود للمنافسة، إذ قال "الأهلي بحاجة إلى 4 لاعبين أجانب بجانب الموجودين، صفقات كبرى منهم مهاجم ممتاز، وذلك بجانب عدد من اللاعبين المحليين".

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وعن المدرب ماتياس يايسله، أضاف "بقاء المدرب أو رحيله لا يصنع الفارق، في النهاية هو أسلوب المدرب وعمله داخل الملعب، المهم أن يُسيطر على غرفة الملابس واللاعبين وإلا لن ينجح أبدًا".

الأهلي يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن التعاون في المركز الرابع و16 نقطة عن الهلال في الصدارة.

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