حسين عبد الغني: لا أتمنى أن يُتوج الأهلي بدوري يلو السعودي

الأهلي بات مهددًا بفقدان صدارته لدوري يلو

قال حسين عبد الغني نجم الأهلي السابق أنه لا يتمنى أبدًا تتويج الفريق بدوري الدرجة الأولى السعودي الذي يُشارك به هذا الموسم.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليًا لكنه مهدد بفقدان تلك الصدارة بعد خسارته اليوم أمام الرياض في جدة، وذلك حال فوز الحزم على أحد مساء الثلاثاء ضمن الجولة الـ26.

عبد الغني أوضح خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC" أنه لا يُحب تواجد تلك البطولة في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أنه لا يرغب إلا بعودة الفريق لدوري المحترفين.

إذ قال تعليقًا على تذبذب الأداء والنتائج "الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية لكنه لم يُقدم الأداء الكبير المطلوب، لكن يبقى الأهم هي عودته".

تابع "أنا عن نفسي لا أتمنى أن يفوز الأهلي بدوري الدرجة الأولى، أريد تأهله لدوري المحترفين لكن دون الفوز به، لا أريد أن تُسجل تلك البطولة في تاريخه".

يُشار إلى أن الأهلي يمتلك حاليًا 52 نقطة في الصدارة وبفارق نقطتين عن الحزم.