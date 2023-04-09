حسين عبد الغني يطلق سهامه نحو الهلال: الأكثر استفادة تحكيميًا وركزة البليهي لم تستفزني!

الركزة لم تكن السبب الحقيقي لمحاولة حسين عبد الغني فقع عيني علي البليهي!

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بعد مرور أكثر من عام على أحد أبرز الأزمات في تاريخ ديربي الرياض بين الهلال والنصر، خرج حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للعالمي وقتها، للحديث عن لقطته الشهيرة مع علي البليهي؛ مدافع الزعيم.

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الفتى الذهبي ظهر في حوار صريح عبر برنامج "مراحل"، وجاء ذكر الهلال الأول عندما تم سؤاله عن الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية، ليرد: "الأخطاء واردة، والجميع مؤكد استفاد، خاصةً الأندية الكبيرة، لكن الأندية الأقل ظُلمت، لكن كمحاباة الهلال الأكثر استفادة من بين الكبار، فأحيانًا شخصية النادي تفرض نفسها على الحكم".

أما عن خلافه مع البليهي فيعود لأكتوبر 2021م، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، أو ما عُرف بـ"نصف نهائي القرن"، والذي خسره العالمي في معقله، ليظهر مدافع الزعيم غارسًا علم ناديه في وسط الملعب، ثم تنتشر صور لعبد الغني وهو يقوم بمحاولة فقع عينيه، وهو ما تسبب في عقوبات بعد ذلك من الاتحاد القاري.

وعلق حسين عبد الغني عن هذه اللقطة موضحًا: "لم تستفزني ركزة البليهي، الحركة ليس بها إساءة كبيرة، ربما مستفزة للجماهير في وقتها، لكن قيامي بمحاولة فقع عينيه ليس بسبب هذه الركزة، إنما لخلاف آخر".

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