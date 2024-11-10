أفضل انطلاقة في تاريخ العميد لا تكفي .. حسين عبد الغني يحبط لوران بلان رغم انتصارات الاتحاد!

الاتحاد في وصافة دوري روشن بـ27 نقطة..

وجه حسين عبد الغني، نجم الأهلي السابق، رسالة انتقاد إلى الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد، رغم نجاحات الفريق هذا الموسم، ومنافسته الشرسة على لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وبعد مرور عشر جولات، أشعل الاتحاد صراعًا مع الهلال حول لقب دوري روشن، حيث يأتي العميد في وصافة الجدول، برصيد 27 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب، فيما يأتي النصر في المركز الثالث بـ22 نقطة، كما ضرب الاتحاد موعدًا مع الهلال في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، في 7 يناير المُقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال عبد الغني، عبر برنامج "دورينا غير"، إن لوران بلان يملك مشكلة، ولا يملك أي بصمة داخل الملعب مع الاتحاد، مؤكدًا أن تألق العميد سببه امتلاكه لمجموعة متميزة من اللاعبين.

وأضاف "لا نريد التحدث عن البدايات، فمع مرور كل جولة يصير الضغط أكبر، وهذا يظهر عمل المدرب، أحيانًا تحتاج لتدخلات المدرب من حيث القرارات وتهيئة اللاعبين واختيار العناصر".

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يأتي ذلك على خلفية استعراض الإعلامي خالد الشنيف، لقائمة أفضل مسيرة للاتحاد بعد 10 جولات في تاريخ دوري المحترفين، حيث حقق العميد الانطلاقة الأفضل في تاريخه خلال الموسم الحالي، بعد الوصول إلى 27 نقطة، متفوقًا على موسم 2008-2009، الذي شهد تتويجه باللقب، حيث بلغ 26 نقطة في أولى عشر جولات، كما وصل إلى 24 نقطة خلال موسمي 2010-2011 و2022-2023.