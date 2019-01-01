حسين عبدالغني غاضب من الانتقادات ويكشف موقفه من الاعتزال

الأهلي يقص شريط مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس

ماجد جزر

عبر حسين عبدالغني قائد فريق الأهلي السعودي عن عدم رضاه عن النقد الكبير الذي تعرض له الفريق عقب الخروج من منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال السعودي.

عبدالغني تحدث قبل بداية مشوار الفريق على الصعيد المحلي حيث تنطلق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم، وأمد أن الجميع كأجهزة فنية وإدارية ولاعبين حاولو تخطي الهلال ولكن التوفيق لم يكن حليفهم.

الأهلي يقص شريط مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم الخميس بمواجهة نادي العدالة المتأهل حديثًا إلى المسابقة.

وحول الهجوم الذي تعرض له الفريق عقب الخروج أمام الهلال قال : "من الصعب جدًا الحكم بشكل نهائي على الفريق بعد المباراتين، نعم خرجنا وليس نهاية المطاف، أمامنا مشوار آخر وتحدٍ جديد".

قائد الأهلي دافع عن المدير الفني الكرواتي الذي طالته الانتقادات أيضًا وقال : "انتقاد الجهاز الفني والحكم عليه ظالم جدًا، وهو حكم متسرع لآنه مازال في بداية المشوار".

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وبخصوص السؤال المتكرر عن موعد الاعتزال قال "أنا الوحيد الذي سأحدد متى يمكنني التوقف عن المشاركة والاعتزال إذا أحسست بأني غير قادر على العطاء فبالتأكيد سأتوقف".