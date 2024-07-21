بعد تجربة مع الهلال والنصر .. حسين شيعان يعلن تعافيه من الإصابة بسرطان الدم!

شيعان يوجه رسالة بعد تعافيه من اللوكيميا..

بعد 6 أشهر من العلاج، تشاء العناية الإلهية أن يتعافى حسين شيعان، حارس مرمى الهلال والنصر الأسبق، من إصابته بسرطان الدم.

وكان حسين شيعان قد دخل المستشفى في أكتوبر الماضي، من أجل العلاج من إصابة بسرطان الدم، وقال الحارس عن إصابته، أثناء رقده على سرير المرض، قائلًا "أنا في البداية، كان عندي آلام في الجسم، والرأس والرجلين والمفاصل، استهنتُ بالأمر لشهرين أو ثلاثة، وازداد الألم، وحينما أجريت كشفًا طبيًا، وجدت هذا المرض، إلى كل من يشعر بوجع، لا تستهن بأي ألم، صحتك أهم".

وتنقل حسين شيعان بين العديد من الأندية في الدوري السعودي، بين الشباب والاتفاق والهلال والنصر والتعاون، فيما لعب في صفوف الأخدود منذ يوليو 2023، قبل تعرضه للإصابة بـ"اللوكيميا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر شيعان رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى، الحمد لله من قبل ومن بعد، تم خروجي من المستشفى بعد أن منّ الله عليّ بالشفاء، والحمد لله على كل حال، وبيّض الله وجه كل من تعنى وزارني واللي اتصل، وكل من دعى لي بظهر الغيب، والله لا يريكم مكروه في عزيز".

وخاض حسين شيعان 80 مباراة رسمية مع مختلف الأندية السعودية، في مسابقات الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري أبطال آسيا، كأس ولي العهد، كأس السوبر السعودي، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 31 مباراة.