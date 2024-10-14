"تجاوزت أصعب مرحلة في اللوكيميا وسأعود للعب الكرة" .. حسين شيعان يشكو من "خذلان" الأندية الكبرى!

حارس النصر والهلال السابق يعلن عودته للملاعب قريبًا..

واصل حسين شيعان، حارس مرمى النصر والشباب الأسبق، الحديث عن تفاصيل رحلة علاجه من مرض سرطان الدم، معلنًا عن عزمه العودة إلى الملاعب، بعد حصوله على الضوء الأخضر.

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ولعب حسين شيعان في صفوف عدد من أندية الدوري السعودي، بين الشباب والاتفاق والهلال والنصر والتعاون، فيما كانت محطته الأخيرة بالتعاقد مع الأخدود في يوليو 2023، فيما تحدث شيعان عن اللحظات الأولى من معاناته من مرض "اللوكيميا"، حيث بدأ مراحل العلاج في أكتوبر من العام الماضي، قبل أن يعلن منذ ثلاثة شهور، عن مغادرته المستشفى.

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وقال شيعان، عبر فضائية 24 الرياضية، إنه لا يزال في مرحلة العلاج، إلا أنه يعتزم العودة إلى الملاعب، بعدما منحه الطبيب المشرف على حالته، تقريرًا يسمح له بالعودة لمزاولة النشاط الرياضي.

وأضاف شيعان "لا أنسى وقفة سامي هديش (رئيس نادي الأخدود) معي خلال الفترة الماضية، لقد زارني في المستشفى ووقف معي بنفسه، وأتمنى أن أردّ له الجميل، وسأعود إلى الملاعب من أجل ذلك"، مؤكدًا أنه لم يتوقع هذا الدعم من الأخدود، الذي انتقل إليه مؤخرًا قبل الإصابة، وكان ينتظر أن يأتيه الدعم من الأندية الكبرى التي خدم معها.

وتابع "سنة ونصف من العلاج، تجاوزت المرحلة الصعبة من مرضي والعلاج المكثف بالكيماوي، وسيظل العلاج مستمرًا لمدة عامين؛ حيث أخضع لجلسة كل ثلاثة شهور، أدعو الله أن أتجاوز المرض بنسبة 100 بالمئة".

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وتحدث شيعان عن الأشخاص الذين دعموه خلال فترة العلاج، قائلًا "يعلم الله أن جميع الزيارات التي جاءتني أثلجت صدري، كل اللاعبين زاروني، وهناك من اتصل بي ودعا لي بظهر الغيب، وأيضًا حكام إداريون وأناس من الخارج، ولا أنسى وقفة الأمير عبد العزيز بن ناصر، والأمير فيصل بن فهد بن عبد الله، اللذان ما قصرا معي".

وشارك حسين شيعان في 80 مباراة رسمية مع مختلف الأندية السعودية، في مسابقات دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، دوري أبطال آسيا، كأس ولي العهد، كأس السوبر السعودي، واستطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في 31 مباراة.