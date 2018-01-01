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كأس آسيا

عقوبة انضباطية تُبعد محمود خميس عن الإمارات في كأس آسيا

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تحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تنطلق يوم 5 يناير المقبل وتستمر حتى الأول من فبراير

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف حسن سهيل مشرف المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم عن سبب استبعاد لاعب النصر محمود خميس من المنتخب، قبل أيام على بدء المنتخب مشواره في كأس اسيا.

وأكد سهيل أن إبعاد خميس يأتي كعقوبة انضباطية على اللاعب بسبب سوء السلوك، فيما لم يكشف اتحاد الكرة عن تفاصيل التصرف الذي بدر من اللاعب.

 وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تنطلق يوم 5 يناير المقبل وتستمر حتى الأول من فبراير 2019.

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الصحافة الإماراتية نقلت تصريحات حسن سهيل الذي تم تعيينه مشرفاً عاماً على المنتخب بدلاً من المشرف السابق عبد الله صالح والتي أكد فيها أنه تم رفع تقرير إلى لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة لاتخاذ اللازم بشأن اللاعب محمود حسن بسبب التصرف الذي بدر منه.

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يتواجد بالمجموعة الأولى في كأس آسيا رفقة منتخبات البحرين والهند وتايلاند.

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