حسنة نادرة من إدارة بارتوميو .. صفقة الهلال الجديدة تنعش خزانة برشلونة!

علي رفعت
Josep Bartomeu BarcelonaGetty Images
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النادي الكتالوني يحصل على الكثير من الأموال.

تؤكد كافة التقارير الصادرة في الساعات الأخيرة أن نادي الهلال قد حسم ضم اللاعب البرازيلي مالكوم من صفوف زينيت سانت بطرسبرج الروسي بمقابل مادي وصل إلى حوالي 60 مليون يورو.

وبعيدًا عن احتفالات جماهير الهلال بالصفقة، وجماهير زينيت بالمبلغ الكبير من الصفقة، سيكون على جماهير برشلونة أيضًا أن تحتفل.

حيث أن اللاعب البرازيلي الذي غادر فريقهم قبل سنوات سيتسبب بشكل مباشر في حصولهم على مبلغ كبير من الأموال نظير انتقاله إلى صفوف الهلال.

وكانت "موندو ديبورتيفو"، قد أكدت عند رحيل اللاعب أن إدارة برشلونة قد وضعت بند إعادة بيع قيمته 7.5% من أي عملية انتقال يقوم بها اللاعب من صفوف زينيت، أي أن النادي الكتالوني سيحصل على أربعة ونصف مليون يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد باع مالكوم مقابل 40 مليون يورو في صيف 2019 بعد أن اشتراه بعام واحد فقط بنفس المبلغ تقريبًا.

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