حسنة نادرة من إدارة بارتوميو .. صفقة الهلال الجديدة تنعش خزانة برشلونة!

تؤكد كافة التقارير الصادرة في الساعات الأخيرة أن نادي الهلال قد حسم ضم اللاعب البرازيلي مالكوم من صفوف زينيت سانت بطرسبرج الروسي بمقابل مادي وصل إلى حوالي 60 مليون يورو.
وبعيدًا عن احتفالات جماهير الهلال بالصفقة، وجماهير زينيت بالمبلغ الكبير من الصفقة، سيكون على جماهير برشلونة أيضًا أن تحتفل.
حيث أن اللاعب البرازيلي الذي غادر فريقهم قبل سنوات سيتسبب بشكل مباشر في حصولهم على مبلغ كبير من الأموال نظير انتقاله إلى صفوف الهلال.
وكانت "موندو ديبورتيفو"، قد أكدت عند رحيل اللاعب أن إدارة برشلونة قد وضعت بند إعادة بيع قيمته 7.5% من أي عملية انتقال يقوم بها اللاعب من صفوف زينيت، أي أن النادي الكتالوني سيحصل على أربعة ونصف مليون يورو.
جدير بالذكر أن برشلونة كان قد باع مالكوم مقابل 40 مليون يورو في صيف 2019 بعد أن اشتراه بعام واحد فقط بنفس المبلغ تقريبًا.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
اختيارات المحررين
- الزجاجي والمثير للجدل .. نجوم اقتربت من وداع الكرة السعودية بسبب "السن"
- ماسون جرينوود .. طريق مسدود ومستقبل بلا عنوان!
- هدف من وحي الخيال ومستوى مبهر لصديقه .. سحر ميسي يضيء ليلته الأولى مع إنتر ميامي
- أحدهم صار محتالًا.. آخر فريق دربه أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد أين هم الآن؟
- جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023