حسناء إيطالية أعادته للحياة .. كاريوس وفرصة العمر في نهائي كاراباو

الألماني لم يلعب ولو دقيقة مع نيوكاسل وقد يكون المنقذ هذا الأحد!

"كان السبب في الأهداف التي تلقيناها، أمر ما ليس على ما يرام فيما يتعلق بحماسه أو الكهرباء بداخله سأقول، موهوب وغير محظوظ نعم، ولكن دعني أقولها بصراحة، لو كان حارسي الآخر هنا كنت سأبدأ به وليس بكاريوس".

تلك الكلمات ليست ليورجن كلوب عقب نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضد ريال مدريد، بل لسينول جوميس، المدير الفني لبشكتاش، قبل ثلاث سنوات عندنا تسبب في خسارة مباراة لفريقه.

فترة مظلمة عاشها الحارس الألماني منذ تلك الليلة في كييف، تسبب في خسارة ليفربول لنهائي ذات الأذنين بخطأين أدخلاه التاريخ من الباب الخلفي، وسط مزاعم بإصابته بالارتجاج تحولت لسخرية واتهامات بتهربه من المسؤولية، ثم تراجع في مسيرته بعد تجارب فاشلة في بشكتاش وأونيون برلين، ليتحول من موهبة صاعدة بقوة قدمها كلوب للعالم إلى أضحوكة ولاعب منسي حتى نهاية العام الماضي عندما بدأت حظوظ كاريوس في التغير بشكل كبير.

القدر يبدو وأنه يحمل أخباراً سارة لكاريوس بعد أعوام من المعاناة، سيناريو غريب بطرد نيك بوب، الحارس الأساسي، ضد ليفربول، وقانون يمنع مارتين دوبرافكا، الحارس البديل، من المشاركة في نهائي كأس كاراباو هذا الأحد، مما يعني أن الألماني قد يكون على موعد مع مباراته الأولى مع نيوكاسل عندما يلاقي الأخير مانشستر يونايتد، ولكن وراء هذا السيناريو المعقد والغريب امرأة وتحولات أوصلت الحارس إلى هذه اللحظة.

تحول بدني وشخصية محبة للحياة

عقب تلك الليلة الشهيرة مع ليفربول، توقع البعض أن كاريوس سيختفي عن الحياة العامة، ولكن على العكس، يحرص كاريوس على إظهار مدى حبه للاستمتاع بحياته، ويستغل حسابه على إنستجرام للرد على منتقديه باستعراض ملابسه المواكبة لأحدث صيحات الموضة، وعطلاته في أبرز الأماكن السياحية، وحضوره لكبرى الفعاليات دوماً.

ولكن في 2021، بدأ كاريوس محطة جديدة في حياته بالتحول البدني الكبير الذي جعل المتابعين يغيرون من رأيهم، فبدل من السخرية والتشبيهات المسيئة، أصبح الآن "ثور" و"أرنولد شوارزنيجر" الجديد.

قرر حارس أونيون برلين السابق الاهتمام بالتدريب وبناء العضلات وحميته الغذائية، ليكون جسداً يليق بالمصارعين وليس بلاعب كرة أو حارس مرمى، حتى أن البعض من منتقديه قالوا إنه ربما قرر أخيراً اعتزال الكرة والتوجه للعبة أخرى تناسبه!

حسناء إيطالية أعادته للحياة

اشتهر كاريوس بتعدد علاقاته النسائية، خصوصاً في فترته بألمانيا، ولكن في الشهور الأخيرة يبدو أنه وجد الاستقرار العاطفي الذي انعكس بدوره على حياته العملية.

انضم كاريوس إلى صفوف نيوكاسل في سبتمبر الماضي ليكون حارساً بديلاً، وفي نفس التوقيت تقريباً تعرف على ديليتا ليوتا، المذيعة الإيطالية الشهيرة، وبدأ الثنائي علاقة أصبحت حديث المجال الرياضي والإعلامي.

تحظى ليوتا بشعبية كبيرة ليس فقط في بلادها ولكن في العالم أسره كونها الوجه الإعلامي الأبرز للسيري آ بالسنوات الماضية، إذ تدرجت من تقديم مباريات الدرجة الثانية للأولى في كبرى القنوات بإيطاليا، بالإضافة لعدة لقاءات مع كبرى اللاعبين والمدربين، ليس فقط في السيري آ ولكن بأوروبا.

تطورت علاقة الثنائي سريعاً رغم بعد المسافة بين ميلانو ونيوكاسل التي تراها الإيطالية بأنها أمر بسيط ويمكن التعامل معه، وخرجت أنباء مؤخراً من المقربين لهما حول حمل ليوتا.

وكشفت ليوتا مؤخراً أنها طلبت من كاريوس البقاء في إنجلترا ونيوكاسل: "أراد القدوم لإيطاليا واللعب هنا، نصحته بالبقاء في إنجلترا، الدوري الإنجليزي مسابقة غنية للغاية"، يبدو أن الإيطالية تعرف جيداً الفارق بين البريميرلييج والسيري آ!

احذر كاريوس .. جيليسبي في طريقك نحو المجد!

قد تبدو الأمور وأن كاريوس يسير نحو قصة تليق بفيلم هوليودي بالعودة للمشاركة ضد يونايتد الأحد في "ويمبلي"، ولكن رغم إيقاف دوبرافكا وبوب، هناك حارس آخر ينافس الألماني على تلك الفرصة.

مارك جيليسبي، 30 عاماً، هو الآخر حارس مقيد بقائمة نيوكاسل، ويعد أحد أبناء النادي، إذ تكون في أكاديميته بل ووُلد في المدينة، وانضم لصفوف الفريق الأول في 2020، ولكن لم يلعب أي لقاء رسمي حتى الآن بقميصه.

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إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، فتح الباب للثنائي كاريوس وجيليسبي، ولكن أوضح أن كاريوس الأقرب: "نملك حارسين جيدين للغاية ونثق في الحارس الذي سيلعب، على الأرجح كاريوس، والذي أظن أنه يملك مباريات في دوري الأبطال أكثر من كل الفريق مجتمع، ولذا ليس بالأمر السلبي أن يلعب على الإطلاق!"

على الأرجح سيلعب كاريوس يوم الأحد، وبغض النظر عن كيف سيكون ظهوره الأول مع نيوكاسل بعد طول غياب عن الملاعب، الأمر الأكيد أن الألماني نجح في إعادة كتابة حياته وليس فقط مسيرته عقب ما حدث في تلك الفترة مع ليفربول، ولكن الأفضل سيكون الخروج على الأقل دون هفوات لأن كل الأنظار ستكون عليه في ملعب "ويمبلي"، أكثر حتى من الفريقين والكأس نفسها!