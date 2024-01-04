حسم وجهته الجديدة؟ نجم النصر يرفض الاستمرار رغم الإغراءات!

النصر يحاول إقناعه نجمه بالاستمرار ولكنه يرفض جميع الإغراءات

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أصبح أحد نجوم نادي النصر قريبًا جدًا من الرحيل عن صفوفه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما رفض جميع الإغراءات من ناديه من أجل الاستمرار.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن رفض أيمن يحيى جناح فريق نادي النصر، العرض المقدمة من جانب الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي، من أجل تجديد عقده.

وأضافت الصحيفة أن يحيى رفض عرض فينجا "الثاني" بزيادة عدد أعوامه إلى 4، بالإضافة إلى منحه مبلغ 2.5 مليون ريال في الموسم الواحد.

فينجا كان قد تقدم بعرض أول للنجم أيمن يحيى، لمدة 3 مواسم، بواقع 3 ملايين ريال في الموسم الواحد، ولكن تم رفضه من جانب اللاعب.

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وسيدخل يحيى الفترة الحرة في عقده التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ آخر يوم 15 يناير، مع طلب مدربه البرتغالي لويس كاسترو بضرورة تجديد عقده، لقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى الجناح بدلًا من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

رفض أيمن يحيى تجديد عقده، يُشير إلى أن اللاعب اقترب من الرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل تلقيه عروضًا من أندية أخرى في دوري روشن السعودي.

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