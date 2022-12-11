حسم موقف الدوسري من ديربي الهلال والنصر

الجناح السعودي تعرض لإصابة خلال تواجده في كأس العالم 2022 رفقة الأخضر

زفت صحيفة الرياضية السعودية أخبارًا جيدة وسعيدة لجماهير الهلال، حيث أكدت أن الجناح سالم الدوسري يتعافى جيدًا وسيكون جاهزًا لمواجهة النصر في ديربي الرياض.

الدوسري كان قد تعرض لإصابة في كاحله خلال مباراة السعودية والمكسيك في الجولة الختامية من دور المجموعات لمونديال 2022، وقد بدأ مرحلة العلاج والتأهيل فور العودة إلى الرياض.

الصحيفة أوضحت أن الإصابة تستجيب جيدًا للبرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي في الهلال، مشيرة إلى أنه سيكون جاهزًا تمامًا قبل مواجهة الديربي أمام النصر.

الهلال سيلعب ضد جاره الأصفر يوم 25 ديسمبر الجاري على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

يُشار إلى أن الدوري السعودي سيُستأنف في منتصف ديسمبر الجاري، حيث تقام مباريات الجولة التاسعة.