حسم ملف الأجانب .. لكن عقبة قد تفسد خطة ماتياس يايسله ضد ثلاثي الأهلي!

خماسي استقر الأهلي على استمراره بناءً على تقرير يايسله..

حسم الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، مصير أجانب الفريق من باقيين وراحلين، وأخطر الإدارة بقراره، إذ استقر رسميًا على بقاء خماسي فقط.

الراقي خاض موسمًا ناجحًا إلى حد ما، اختتمه محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، ما أهله لكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة الآسيوية.

لكن الجماهير طوال الموسم انهالت بالانتقادات على إدارة النادي، اعتراضًا على عدد من الصفقات الأجنبية التي تم إبرامها، ويبدو أن يايسله متفق معهم في الرأي، لذا قرر الاستغناء عن ثلاثي دفعة واحدة..

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صحيفة "الرياضية" أكدت ما تتحدث عنه التقارير طوال الأيام الماضية من رغبة المدرب الألماني في رحيل الثنائي روبرتو فيرمينو وآلان سانت ماكسيمين.

الجديد عند "الرياضية" هو أن ما قدمه المدافع التركي ميريح ديميرال من أداء مميز مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" لم يشفع له، ويصر يايسله على التخلص منه خلال الصيف الجاري.

بينما أكد الصحيفة رغبة المدير الفني الألماني في استمرار الخماسي رياض محرز، روجير إيبانيز، إدوارد ميندي، فرانك كيسييه وجابري فيجا في صفوف الفريق.

لكن بحسب "الرياضية" فقد تفسد خطة يايسله ضد الثلاثي "غير المرغوب به" في ظل ضعف العروض الشفهية التي تلقوها خلال الفترة الماضية سواء المحلية أو الخارجية إلا أنها أشارت إلى أن رحيل أحد الثلاثي مرهون بالتعاقد مع لاعب مواليد 2003.

يذكر أن بحسب عدة تقارير تركية فإن ماكسيمين قريبًا من الانتقال لفنربخشه بالفعل، إذ تدخل مدرب الفريق جوزيه مورينيو بنفسه لحسم الصفقة.