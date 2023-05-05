حسم مصير الإيطالي؟ اجتماع بين أنشيلوتي وبيريز قبل أسبوع الحسم

أنشيلوتي يعد بيريز ظهور ريال مدريد بوجه مختلف وتعهد من الرئيس!

يعاني ريال مدريد من سوء النتائج في الآونة الأخيرة، قبل مباريات هامة ومصيرية للنادي بداية من نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل مواجهة مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

والتقى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بعد الهزيمة أمام ريال سوسييداد لتحليل الوضع الحالي للفريق قبل المباريات القادمة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الهزائم ضد ريال سوسييداد وجيرونا التي سلمت لقب الدوري نهائيًا إلى برشلونة لم تكن محببة على الإطلاق من قبل الإدارة في سانتياجو برنابيو.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه نظرًا للعلاقة العظيمة بين الرئيس والمدرب كانت الأحاديث بينهم تتسم بالودية.

وبحسب ما ورد فإن أنشيلوتي وعد رئيس ريال مدريد بأن الصورة التي قدمها الفريق في هاتين المباراتين لن يكون لها أي علاقة بما سيحدث غدًا في نهائي كأس ملك إسبانيا والأسبوع المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد المدرب الإيطالي للرئيس أن الفترة الماضية لن تؤثر على نهائي الكأس ومباريات دوري الأبطال، واعتبر بيريز هذا الاجتماع ضروريًا كما سيتحدث أيضًا مع اللاعبين حتى يدركوا أهمية الالتزامات القادمة.

ويثق فلورنتينو بيريز في أنشيلوتي ويخطط النادي للموسم المقبل مع المدرب الإيطالي الذي يبدو أنه سيكمل مهمته على مقاعد بدلاء ريال مدريد.