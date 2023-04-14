حسم مستقبل راموس وميسي ومودريتش .. رئيس تحرير ماركا: هذا الرباعي قادم للدوري السعودي

تامر أبو سيدو
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messi ramos(C)Getty Images
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الدوري السعودي يستهدف نجوم العالم

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كشف خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير صحيفة ماركا الإسبانية عن عديد الأسرار والكواليس الخاصة بسوق انتقالات دوري روشن السعودي الصيفي القادم، والذي من المتوقع أن يكون ساخنًا للغاية ويشهد انتقال عدد من نجوم العالم للدولة الخليجية.

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دياز أجرى مداخلة هاتفية مطولة مع برنامج "ملعب "SBC" حول الانتقالات القادمة للدوري السعودي، وننقل لكم فيما يلي أبرز ما جاء على لسانه حول النجوم المستهدفين لأندية دوري روشن:

"ليونيل ميسي لن يُجدد عقده مع باريس سان جيرمان، لم يُغلق بعد باب العودة إلى برشلونة ولم يرفض كذلك اللعب في الدوري السعودي، مستقبله بين الوجهتين".

"كريم بنزيما تلقى عرضًا مغريًا من السعودية، لكنه يُريد البقاء في إسبانيا لعام آخر والنادي يود تجديد عقده كونه أحد العناصر المهمة والأساسية في الهجوم، سيُجدد عقده قريبًا مع ريال مدريد".

"كارلو أنشيلوتي سيبقى في ريال مدريد ولن يعمل في الدوري السعودي الموسم القادم، وجود جوزيه مورينيو في الدوري السعودي العام القادم يبدو صعبًا جدًا كذلك رغم علاقته الممتازة بكريستيانو رونالدو".

"سيرخيو راموس سيلعب في النصر بجانب رونالدو الموسم القادم، فيما لوكا مودريتش سيبقى مع ريال مدريد".

"آنخيل دي ماريا تلقى عدة عروض من السعودية وقد يلعب في الدوري السعودي الموسم القادم، الأمر المؤكد أن جميع الأندية السعودية ستمتلك لاعبين كبار الموسم القادم لأن الهدف هو وصول الدوري للعالمية".

وأتم دياز قائلًا "الثلاثي دي ماريا وإيسكو ومهدي طارمي أبرز القادمين للدوري السعودي الموسم القادم".

يُشار إلى أن النصر فاجأ الجميع في يناير الماضي بالحصول على توقيع رونالدو على عقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

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