حسم مستقبل جروهي مع الاتحاد أخيرًا .. والحارس البرازيلي يرد!

حسم مستقبل مارسيلو جروهي مع الفريق الاتحادي أخيرًا

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لا يزال مستقبل الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

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الاتحاد يملك في صفوفه 9 محترفين أجانب "حاليًا"؛ حيث أصبح مطالبًا بالاستغناء عن واحد منهم، قبل نهاية يوم الغد؛ وفقًا للوائح والقوانين.

وعن ذلك يقول جروهي في تصريحات لفضائية "SSC"، بعد مواجهة فريقه للأخدود، مساء اليوم الخميس: "أنا سعيد للغاية في الاتحاد.. أشكر الجماهير والإدارة واللاعبين، على مساندتهم لي، طوال الفترة الماضية".

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وأكد الحارس البرازيلي، على أنه طالما يمثل هذا الكيان الكبير، سيبذل أقصى جهدًا ممكن؛ من أجل تقديم أفضل المستويات، ومساعدة الفريق على الفوز في المباريات.

وبخصوص حفاظه على نظافة شباكه، في أغلبية المباريات.. شدد مارسيلو جروهي، على أن ذلك يعود إلى العمل الجماعي للفريق؛ حيث يبدأ الدفاع من المهاجمين، ولا يعود الفضل فيه للحارس فقط.

ومن ناحيته.. أعلن ناصر القحطاني، مراسل شبكة قنوات "SSC"، استمرار جروهي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وكشف القحطاني، عن أن هذه المعلومة وصلت إليه من داخل الاتحاد، مشيرًا إلى أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول، سيحسم قراره بشأن اللاعب المستبعد، من بين الـ8 أجانب الآخرين.

جدير بالذكر أن مارسيلو جروهي البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى العميد الاتحادي في يناير 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جريميو البرازيلي.

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