حسم قراره .. موقف عبد الرزاق حمد الله من الرحيل عن الاتحاد بعد العروض المغرية

عبد الرزاق حمد الله يحسم مستقبله مع نادي الاتحاد

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لا يزال مستقبل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يثير الجدل والكثير من الحبر في وسائل الإعلام.

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حمد الله انضم إلى الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022"؛ بعد فسخ ناديه السابق النصر "عقده"؛ بحجة سلوكياته المشينة داخل غرفة الملابس.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي جمال عارف، تلقي حمد الله، العديد من العروض المغرية، مع رغبة قوية من بعض الأندية؛ للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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عارف كشف عن أن المهاجم المغربي البالغ من العمر 33 سنة، رفض كل هذه العروض؛ حيث لا يزال يصر على البقاء مع الفريق الاتحادي، وعدم الرحيل.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى ثقة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد، في اللاعب؛ قائلًا: "المدرب شعر بحزن شديد؛ لغيابه عن مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي".

جدير بالذكر أن حمد الله، غاب عن المباراة التي فاز فيها الاتحاد (3-0) على أوكلاند سيتي، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023؛ بسبب الإصابة.

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