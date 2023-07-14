حسم جدل الصفقة الكبرى .. حقيقة انتقال أندريه كارييو من الهلال إلى الشباب في مفاجأة الميركاتو

هل ينضم أندريه كارييو إلى نادي الشباب؟!

بشكل مفاجئ وبدون مقدمات.. تم تداول خبر بشأن "إمكانية" انتقال النجم البيروفي أندريه كارييو، من الهلال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على نطاق واسع في الشارع الرياضي السعودي.

كارييو البالغ من العمر 32 سنة، يلعب في صفوف نادي الهلال، منذ صيف عام 2018، عندما انتقل إليه قادمًا من بنفيكا البرتغالي؛ مسجلًا خلال السنوات الخمس - حتى الآن -، 29 هدفًا وصانعًا 34 آخرين في 183 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي كشف من ناحيته، عن حقيقة موافقة الإدارة الهلالية، على الاستغناء عن النجم البيروفي، في الصيف الحالي، والتعاقد مع لاعب أجنبي، بدلًا منه.

ونفى الصويلحي المقرب من البيت الأزرق، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وجود أي نية من نادي الهلال، في الاستغناء عن كارييو؛ قائلًا: "لا صحة لما يتم تداوله في الآونة الأخيرة".

وأعلن الإعلامي الرياضي، استمرار أندريه كارييو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

جدير بالذكر أن نادي الشباب، تعاقد في الصيف الحالي رسميًا، مع الكولومبي جوستافو كوييار، متوسط ميدان الزعيم الهلالي، مع أنباء عن رغبته في ضم المالي موسى ماريجا، من الفريق الأزرق أيضًا.