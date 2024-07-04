حسم الجدل تمامًا .. يامال "عاشق برشلونة" يعلن موقفه من اللعب لريال مدريد!

سؤال مثير قبل مواجهة ألمانيا في اليورو

قرر لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة، الرد بشكل قاطع على إمكانية ارتداء قميص الغريم التقليدي ريال مدريد في المستقبل.

الجناح البالغ من العمر 16 سنة أصبح أحد أهم المواهب في العالم منذ تصعيده للفريق الأول لبرشلونة، ويعتبر من نجوم يورو 2024 بسبب تألقه المبهر مع منتخب إسبانيا.

وفي مقابلة قصيرة عبر برنامج "إل شيرينجيتو" قبل مباراة ألمانيا، غدًا، الجمعة، في ربع نهائي اليورو، سُئل يامال عن الدرجة التي يمنحها لنفسه كمشجع برشلونة من 1 إلى 10، فأجاب بالرقم 10.

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وفي سؤال آخر تم اختبار النجم الشاب بعبارة "لن ألعب أبدًا لريال مدريد"، وهو ما وافق عليه اللاعب، ليُغلق الباب تمامًا أمام فكرة اللعب للعدو الأشرس لناديه.

يذكر أن يامال لعب 50 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف وصنع 10، وخاض 4 مباريات مع إسبانيا في اليورو وصنع هدفين.