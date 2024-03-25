فيديو | حسم الجدل التاريخي .. الظاهرة رونالدو يختار "الأفضل" بين ميسي وكريستيانو

الظاهرة يقول كلمته في الأفضل بين ميسي وكريستيانو..

اختار الظاهرة البرازيلية رونالدو، "الأفضل" بين الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي.

ميسي وكريستيانو تنافسا لأكثر من 15 سنة كاملة، على "الأفضل" في العالم؛ خاصة عندما كان يلعب الأول في صفوف برشلونة الإسباني، والثاني مع العملاق العاصمي ريال مدريد.

وقال رونالدو في تصريحات مع فضائية "أبوظبي الرياضية"، عن الأسطورتين الأرجنتينية والبرتغالية: "إنهما الأفضل؛ ليس بسبب الجودة الفنية فقط، ولكن للعقلية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الظاهرة البرازيلية، إلى أن رونالدو وميسي ظلا لأعوامٍ عديدة، ينافسان بعضهما في كل موسم؛ من أجل التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم.

وفي نهاية حديثه.. أعلن رونالدو، تفضيله ميسي على كريستيانو؛ قائلًا: "الاختيار صعب للغاية.. لكن ليو الأكثر جاذبية بالنسبة لي".