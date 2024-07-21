حسمها ميشايل بنفسه .. حقيقة خروج البرازيلي من حسابات الهلال

هل يكون البرازيلي ضحية تقليص القوائم؟

وسط التقارير الإخبارية التي تتردد بين بقائه في صفوف الهلال في الموسم المقبل ورحيله نحو نادٍ برازيلي، كشف ميشايل ديلجادو؛ جناح الزعيم، موقفه حاسمًا للجدل الدائر منذ أشهر.

صاحب الـ28 عامًا مرتبط بعقد مع القلعة الزرقاء ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكن التقارير زعمت رحيله في ظل قرار تقليص عدد الأجانب في الفرق من عشرة إلى ثمانية بخلاف اثنين من مواليد 2003 فيما فوق.

وتدخل ميشايل للوقوف في وجه التقارير التي وضعته ضمن قائمة الراحلين، إذ نشر صوره من تدريبات الهلال في معسكره الإعدادي الحالي للموسم الجديد 2024-2025 في النمسا، وبتعليقه ألمح لمستقبله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرازيلي كتب على صور المعسكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "تركيزي منصب على فترة الإعداد للموسم الجديد"، ليقطع الطريق أمام مزاعم رحيله.

يذكر أن ميشايل الذي يلعب في الهلال منذ يناير 2022، شارك الموسم الماضي في 46 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 13 آخرين في مختلف البطولات.