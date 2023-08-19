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حسان تمبكتي يفجر مفاجأة: طلبت مغادرة الشباب وهذا شرطي لفريقي المقبل!

بلال محمد
Hassan Altambakti Shabab 2023Al Shabab Twitter
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حسان تمبكتي يحسم الجدل بشأن مستقبله مع الشباب...

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فجر حسان تمبكتي، نجم الشباب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبله مع الشباب، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيله عن صفوف الليوث، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وبحسب الصحافة السعودية، فإن اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، ارتبط بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الحالي، في ظل رغبة الاتحاد والنصر في التعاقد مع اللاعب.

ومن جانبه كشف تمكتي في تصريحات تلفزيونية، أنه اتفق مع إدارة الشباب، بالفعل في وقت سابق على الرحيل خلال الميركاتو الحالي.

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وقال تمبكتي في تصريحات لبرنامج "كورة روتانا": "كان هناك اتفاق مع الإدارة السابقة أثناء وجودنا في معسكر النمسا، أنني سأرحل إن وصل عرضًا مناسبًا".

وشدد تمبكتي في حديثه، على أنه سينضم للفريق صاحب العرض المالي الأكبر للشباب، كي يستفيد الليوث ماليًا، وقال: "لم أوقع لأي فريق حتى وقتنا هذا، كل تلك الأنباء غير صحيحة".

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150951 الأصوات

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