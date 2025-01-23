تبقى خطوة واحدة .. حسان تمبكتي يقترب من الانتقال إلى الدوري الإسباني

هل سنرى تمبكتي في الدوري الإسباني؟

اقترب حسان تمبكتي مدافع نادي الهلال، من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في ظل رغبته للحصول على دقائق أكثر للعب.

ويُعاني تمبكتي مع الهلال من قلة المشاركات، رغم المطالبات المستمرة من جانب جمهور الهلال بإشراكه، بدلًا من علي البليهي المدافع الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ مؤخرًا.

وكشف الإعلامي البلجيكي ساشا تافوليري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن اقتراب تمبكتي من الانتقال إلى ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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وأكد الإعلامي البلجيكي على أن نادي الهلال سيتسلم العرض الرسمي خلال الأيام القادمة من جانب النادي الإسباني، للتعاقد مع تمبكتي.

ومن المقرر أن يحل حسان مكان المغربي عبد الكبير عبقار الذي قام ألافيس ببيعه إلى الريان القطري، حيث سيلعب آخر مباراة له مع الفريق يوم الإثنين المقبل أمام سيلتا فيجو.