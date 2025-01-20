"كان قريبًا من بيرشكوت" .. حقيقة وصول عرض أوروبي إلى حسان تمبكتي للرحيل عن الهلال

هل يتخلص من أسر "دكة" الهلال في الشتوية؟

يدور الحديث داخل نادي الهلال، في الآونة الأخيرة، بشأن مساعيه بين التفاوض مع أسماء عالمية لتدعيم صفوف الأزرق في كأس العالم للأندية، وفتح ملف المفاوضات مع نجومه الحاليين، من أجل تجديد عقودهم، على غرار سالم الدوسري ومحمد كنو وعلي البليهي.

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وبات موقف حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال لكرة القدم، مثار جدل، في ظل اعتماد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق، على الثنائي علي البليهي وخاليدو كوليبالي، والدفع بتمبكتي من مقاعد البدلاء.

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من جانبه، قال الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عبر برنامج "دورينا غير"، إن نادي الهلال لم يتلقّ أي عرض رسمي خارجي، للحصول على خدمات اللاعب حسان تمبكتي، رغم كونه أحد اللاعبين المرشحين من قِبل برنامج الاستقطاب، للاحتراف الأوروبي، مطلع الموسم الجاري، مستشهدًا بتصريح الأمير عبد الله بن مساعد، بوجود قائمة من اللاعبين السعوديين للانتقال إلى صفوف بيرشكوت البلجيكي، قبل حسم التعاقد مع ثنائي الاتحاد مروان الصحفي وفيصل الغامدي، على سبيل الإعارة.

وانتقل حسان تمبكتي إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، فيما يرتبط بعقد حتى يونيو 2027، علمًا بأن اللاعب شارك مع الهلال، في 15 مباراة هذا الموسم، بإجمالي 795 دقيقة، وصنع تمريرة حاسمة في مباراة الطائي، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ورغم اعتماد جيسوس على تمبكتي كبديل في معظم المباريات التي شارك فيها، إلا أنه يعد عنصرًا أساسيًا في المنتخب السعودي، تحت قيادة المدير الفني هيرفي رينارد، الذي شارك في 5 مباريات للأخضر، منذ قدوم رينارد، وغاب عن مباراة واحدة، أمام البحرين في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".