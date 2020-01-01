حسام عاشور: آل الشيخ يستحق الاحترام ويعشق الأهلي وجماهيره

رسالة هامة من حسام عاشور خاصة بتركي آل الشيخ

تحدث حسام عاشور قائد النادي الأهلي المصري، عن حب تركي آل الشيخ رئيس النادي الشرفي ورئيس هيئة الترفيه السعودية، للقلعة الحمراء.

وقد يرحل حسام عاشور قائد الأهلي بنهاية الموسم الجاري، بعد عدم التوصل لاتفاق مع إدارة النادي بتجديد العقد لمدة جديدة.

وقال عاشور عبر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "أشكر المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي على مجهوداته معي خلال الفترة الأخيرة".

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وأضاف قائد الأهلي: "أبو ناصر قطع معي شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وهو يحب الأهلي جدًا ويقدر النادي وجماهيره جيدًا، ويرغب في تقديم الكثير".

وتابع عاشور تصريحاته: "اقتربj من تركي آل الشيخ خلال الفترة الأخيرة، شخصية تستحق الاحترام ويرغب في خدمة الأهلي بأي طريقة".

وكان الأهلي قد طالب حسام عاشور بالاعتزال بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء العقد ولكن اللاعب يرغب في الاستمرار في الملاعب.