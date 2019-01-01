حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم إفريقيا

قائمة منتخب مصر لتصفيات أمم إفريقيا

أعلن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة الفراعنة، التي ستواجه كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، التي ستقام في الكاميرون.

وضمت قائمة المنتخب المصري الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، محمد بسام.

الدفاع: أحمد فتحي، رجب بكار، محمد هاني، عبد الله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، رامي ربيعة، باهر المحمدي، أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي، عمر جابر، عبد الله السعيد، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، محمد فاروق.

الهجوم: حسين الشحات، إسلام عيسى، حسام حسن، مروان حمدي، أحمد جمعة، أحمد حسن كوكا، كهربا، تريزيجيه، محمد صلاح.

بعد تأجيل الدوري - البدري يجتمع بجهاز منتخب مصر

وينتظم منتخب مصر في معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر بالتصفيات الإفريقية.