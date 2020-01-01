بركات: الزمالك محق في البحث عن حقه، ووردة لم يكن ليعود للمنتخب معنا

مدير المنتخب المصري يتحدث عن أزمة عمرو وردة وجدل نادي القرن

أكد محمد بركات مدير منتخب مصر أن موقف الجهاز الفني الحالي للمنتخب بقيادة حسام البدري كان سيكون مختلفًا تمامًا عن سلفه في قضية عمرو وردة التي أثيرت خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

المهاجم المصري كان قد استبعد من المنتخب بعد انتشار مقطع فيديو مخل بالآداب له على السوشيال ميديا، لكنه عاد بعد ذلك بضغط من زملائه في المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح وبموافقة الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري.

بركات سُئل من أحمد حسام ميدو خلال استضافته في برنامج "أوضة اللبس" على فضائية النهار المصرية حول موقفهم من عودة وردة في حال كانوا على رأس الإدارة الفنية لمنتخب آنذاك، فأجاب بوضوح "لا بالتأكيد، وردة لم يكن ليعود لصفوف المنتخب حال كان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري هو الموجود".

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وأضاف "حسام البدري ليس هنا الآن، لكني أؤكد لك على لسانه أنه لن يسمح بذلك الأمر أبدًا، وحتى لو طلب منا اتحاد الكرة ذلك كنا سنطلب منه في المقابل أن يخرج للإعلام ويُوضح هذا، لأن الجهاز الفني هو من يتحمل مسؤولية كل شيء في النهاية".

وأشار بركات في حديثه أن المنتخب اتخذ قرارًا باستبعاد لاعبي بيراميدز بعد موقف إدارة النادي رغم الضرر الذي لحق به جراء ذلك.

وتطرق بركات في حواره إلى ملف "لقب نادي القرن" الذي يُثير الكثير من الجدل حاليًا بعد خطوات نادي الزمالك الأخيرة من رفع لافتات "الزمالك نادي القرن الحقيقي" والتقدم بشكاوى رسمية للاتحاد المصري للمطالبة بحقه، ورد النادي الأهلي عليها قانونيًا بتقديم بلاغات مختلفة للنائب العام والجهات المسؤولة.

لاعب الأهلي السابق أكد أن الزمالك محق في سعيه خلف لقب نادي القرن، حتى لو تأخر الوقت، موضحًا "الزمالك محق في بحثه عن حقه في مسألة نادي القرن، حتى لو حدث ذلك بعد 100 عام وليس 20".

أضاف "الأمر الأهم أن يسعى الزمالك خلف حقه بكل احترام ودون تعصب أو تعرض للأهلي".

وأتم قائلًا "الزمالك عليه التوقف عن الحديث عن التسعة والسبعة وعدد البطولات، لنرى كيف يتم احتساب النقاط وكل نادٍ ينال حقه، البرازيل فازت بكأس العالم 5 مرات وألمانيا وإيطاليا 4 ومع هذا بلجيكا هي المتصدرة لتصنيف فيفا، والسنغال كذلك هي المتصدرة لتصنيف أفريقيا رغم عدم فوزها بأي بطولة".