حسام البدري بين المرشحين لخلافة البنزرتي في الوداد

هناك أكثر من 10 مدربين على طاولة النادي المغربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبحث نادي الوداد المغربي عن مدرب جديد يخلف فوزي البنزرتي الذي غادر فجأة لتولي مسؤولية تدريب النجم الساحلي التونسي.

وكان المدرب التونسي قد قاد الوداد للفوز بلقب الدوري المغربي ونهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيُعاد لقاء الإياب منه أمام الترجي التونسي بعد نهاية كأس أمم أفريقيا.

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وأفادت مصادر صحفية أن إدارة النادي بقيادة سعيد الناصري تدرس السير الذاتية لعدد من المدربين لاختيار أحدهم لتولي مسؤولية تدريب الفريق، وقد بلغ عدد المرشحين 10 تقريبًا ما بين أجانب وعرب ومغاربة.

وأضافت المصادر أن أحد أولئك المرشحين هو حسام البدري رئيس نادي بيراميدز المصري والمدير الفني السابق للأهلي المصري والمنتخب الأولمبي المصري.

وأشار الناصري لوضع شروط خاصة يجب توافرها في المدرب الجديد للفريق أبرزها الخبرة في البطولات الأفريقية، خاصة مع مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا ورغبته الفوز باللقب.