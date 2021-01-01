استبعاد كوكا .. حسام البدري يعلن قائمة منتخب مصر

تعرف على قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، عن قائمة منتخب مصر، التي ستشارك في معسكر مارس الجاري، استعدادًا لمباريات تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر، بالجولتين الخامسة والسادسة، ضمن منافسات المجموعة السابعة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

وضمت قائمة منتخب مصر الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمود عبد الرحيم جنش، محمد بسام، عامر عامر.

الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، عمر جابر، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، علي جبر، ياسر إبراهيم، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد فاروق، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى، مصطفى فتحي، محمد مجدي أفشة".

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الهجوم: مصطفى محمد، حسام حسن، أحمد ياسر ريان، محمد شريف.

وشهدت القائمة استبعاد أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، بسبب الإصابة التي تعرض لها، والتي ستجعله يغيب عن مواجهة فريقه اليوم الخميس أمام آرسنال الإنجليزي، ببطولة الدوري الأوروبي.