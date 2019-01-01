حساب ويلز على تويتر يعود لاستفزاز ريال مدريد وجمهوره

استفزاز جديد على طريقة "ويلز .. جولف .. مدريد"



استغل حساب المنتخب الويلزي على موقع "تويتر"، قرعة بطولة يورو 2020، للعودة مرة أخرى لاستفزاز نادي ريال مدريد وجمهوره.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأوروبية منتخب بلاده الغال في المجموعة الأولى، جنبًا إلى جنب مع إيطاليا، تركيا وسويسرا.

وفي تغريدة على "تويتر"، قام حساب منتخب ويلز باستنساخ فكرة العبارة الشهيرة "ويلز .. جولف .. مدريد"، وذلك بنشر صورة العلم، ومعها تعليق "باكو .. باكو .. روما"، نكاية في النادي الميرينغي وعشاقه.

وبعيدًا عن المزحة، فسوف يواجه المنتخب الويلزي منافسيه سويسرا وتركيا في باكو، بينما سيصطدم بأسياد الدفاع في عاصمتهم.

والمعروف أن هذه العبارة، احتلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسبانية، بعد مبالغة صاحب الـ30 عامًا في رفع اللافتة المدون عليها الكلمات الثلاث، في احتفاله الهستيري بتأهل منتخبه إلى اليورو.

واعتقد جمهور الريال أن الإدارة ستردع لاعب توتنهام بعقوبة قاسية، كي لا يكرر تصرفه المستفز مرة أخرى، إلا أن الجميع تفاجأ بتعامل زين الدين زيدان وإدارة النادي مع الموقف، وكأن شيء لم يكن.

وأرجعت المصادر سبب تجاهل الإدارة معاقبته، حفاظًا على قيمته السوقية وأيضًا لضرورة الاعتماد عليه، ليظهر بمستوى جيد، على أمل أن يتلقى عرضًا جيدًا في الشتاء.

الجدير بالذكر أن النجم البريطاني كان على أعتاب مغادرة "سانتياجو بيرنابيو" الصيف الماضي، بعد سماعه تصريحات صادمة من قبل زيدان، كان مفادها باختصار شديد أن النادي لم يعد بحاجة لخدماته، ولولا عدم اتفاق فلورنتينو بيريز مع مسؤولي النادي الصيني الذي طلب ضمه، لغادر قبل غلق الميركاتو الصيفي.