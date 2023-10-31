حساب الكرة الذهبية يمنح الجائزة لنجم برشلونة السابق دون أي وجه حق!

خطأ فادح أثار حالة من الجدل

واقعة غريبة حدثت أثناء حفل الكرة الذهبية لهذا العام، منحت جاري لينيكر نجم برشلونة وإنجلترا السابق الكرة الذهبية دون أي وجه حق.

لينيكر تواجد في الحفل السنوي الذي تقيمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لتسليم جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي حصل عليها ميسي لعام 2023 للمرة الثامنة في تاريخه، بعد قيادته الأرجنتين لتحقيق كأس العالم قطر 2022.

الكارثة هنا لم تكن في الفائز هذا العام، بل اللاعب المُتوج بالكرة الذهبية في عام 1986، حيث قام الحساب الرسمي للجائزة عبر منصة "إكس" بتقديم جاري لينيكر على أنه الفائز بها بهذه السنة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن في الحقيقة أن الحاصل على الجائزة في هذا العام هو إيجور بيلانوف لاعب دينامو كييف السابق بينما حصل لينيكر على المركز الثاني، وهو ما تسبب في حالة من السخرية من هذه التغريدة التي تم مسحها في وقت لاحق وسط دهشة من جميع المتابعين تجاه هذا الخطأ الفادح.

يذكر أن لينيكر يعتبر من أهم اللاعبين الإنجليز على مدار التاريخ، وسبق له اللعب لإيفرتون وليستر سيتي وبرشلونة وتوتنهام، وحصل على بعض الجوائز الفردية مثل هداف كأس العالم 1986 ولاعب العام في إنجلترا في 1992 و1986 ولكنه لم يسبق له الحصول على الكرة الذهبية طوال مسيرته.